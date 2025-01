Milano, la Procura chiede gli arresti domiciliari per Stefano Boeri e Cino Zucchi

La Procura di Milano ha avanzato una richiesta di arresti domiciliari per le archistar Stefano Boeri, Cino Zucchi e un terzo architetto nell’ambito dell’inchiesta per turbativa d’asta sulla gara di progettazione della Nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Porta Vittoria. Il giudice per le indagini preliminari (gip), Luigi Iannelli, ha disposto un interrogatorio preventivo per i tre, fissato per il 4 febbraio alle 9:30 alla presenza dei legali.

L’interrogatorio preventivo, previsto dalle nuove norme sulle misure cautelari, è stato deciso poiché al momento il gip non ha ravvisato il rischio di inquinamento probatorio.

Di che cosa sono accusati Boeri e Zucchi

Stefano Boeri, 68 anni, a capo dello studio Stefano Boeri Architetti srl con sedi a Milano, Shanghai e Tirana, è indagato dal 2023 insieme a Cino Paolo Zucchi, Manuela Fantini, Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi. In qualità di commissario della giuria del concorso internazionale per la Beic, Boeri avrebbe omesso di dichiarare “posizioni di potenziale conflitto d’interesse” e “situazioni di incompatibilità” nei confronti di alcuni partecipanti.

Boeri e Zucchi, docenti presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, non avrebbero dichiarato di essere colleghi e di condividere interessi scientifici e didattici con Lunati e Floridi, membri della cordata vincitrice. Inoltre, Boeri è accusato di non aver segnalato le frequenti collaborazioni tra il suo studio e SCE Project, guidata da Manuela Fantini, documentate da 9 fatture per un totale di 117.728 euro.

Secondo gli inquirenti, queste omissioni rappresentano “modalità fraudolente” che avrebbero compromesso il “regolare svolgimento della gara”, impedendo alla stazione appaltante – il Comune di Milano – di valutare adeguatamente la situazione.

La gara per la progettazione della Beic

La gara per la progettazione della Beic, che ha ottenuto un finanziamento di oltre 101 milioni di euro tramite il Pnrr, è stata bandita per realizzare il nuovo centro funzionale del sistema bibliotecario milanese, con un termine lavori fissato per il 2026. Il concorso, articolato in un’unica fase, ha visto 44 proposte progettuali e cinque finalisti. La cordata vincitrice includeva Onsitestudio, Baukuh, Yellow Office, SCE Project e altri professionisti, guidati da Angelo Raffaele Lunati.

La notizia della proclamazione della cordata aveva già suscitato polemiche tra gli architetti milanesi, con alcune richieste di accesso agli atti della commissione, presieduta da Boeri e composta da altri esperti del settore.

Perquisizione per l'architetto Tamburelli

Nelle ultime ore, la Guardia di Finanza di Milano ha perquisito l’architetto Pier Paolo Tamburelli, considerato uno dei collaboratori più vicini a Boeri e già redattore della rivista Domus durante la direzione dello stesso Boeri. Tamburelli, indagato insieme ad altri professionisti, ha ricevuto l’invito a presentarsi per l’interrogatorio del 4 febbraio. Anche per lui, i pm hanno chiesto gli arresti domiciliari, mentre il gip dovrà valutare eventuali esigenze cautelari e il rischio di inquinamento probatorio.

L’inchiesta, coordinata dai pm Filippini, Clerici, Serafini e Siciliano, prosegue con l’obiettivo di chiarire i dettagli della vicenda e le eventuali responsabilità degli indagati.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO