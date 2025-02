Milano, i lavori per il nuovo centro di produzione Rai al via a marzo

Sono pronti a partire i lavori di smantellamento e demolizione del padiglione MiCo Nord della Fiera di Milano, primo passo per la realizzazione del nuovo centro multimediale Rai tra via Gattamelata e via Colleoni. L’intervento rientra nel piano di valorizzazione del patrimonio della Fondazione Fiera Milano, che ha previsto un investimento complessivo di 102 milioni di euro, a cui si aggiungono 5 milioni per lo smantellamento.

La Fondazione si occuperà della costruzione dell’edificio, che verrà successivamente affittato alla Rai. L’emittente allestirà al suo interno un moderno centro di produzione con otto sale di registrazione e nuovi uffici direzionali, accorpando in un unico polo tutte le attività entro il 2029.

Rai, accordo con Fiera per una durata di 27 anni

Le operazioni di demolizione inizieranno a marzo e dovrebbero concludersi entro l’estate. I lavori si svolgeranno prevalentemente all'interno della struttura, riducendo al minimo l’impatto sulla zona circostante. Per proteggere le alberature dell’area pedonale di via Gattamelata, sarà coinvolto un agronomo, mentre barriere acustiche, recinzioni e teli di protezione limiteranno la diffusione di polveri e rumori.

L’accordo tra Fondazione Fiera Milano e Rai, siglato nel dicembre 2023, prevede la locazione del nuovo complesso immobiliare ecosostenibile per una durata di 27 anni.

