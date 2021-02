Milano, le sigle degli inquilini: "Prorogare la sospensione degli sfratti"

Le sigle sindacali degli inquilini Sunia, Sicet, Unione Inquilini, Uniat, Asia e Conia si sono radunate ieri a Milano nelle vicinanze della prefettura per chiedere la proroga della sospensione degli sfratti, misura introdotta dal governo Conte bis nel decreto Milleproroghe. I delegati sono stati poi ricevuti dal viceprefetto Fabrizio Donatiello: "Un incontro positivo- ha spiegato alla 'Dire' Giuseppe Jannuzzi, segretario di Unia Milano se il 'Milleproroghe' non venisse riconfermato si apre un problema molto serio sia a livello sociale sia sanitario e anche la prefettura se ne rende conto". La soluzione pero' non e' solo bloccare gli sfratti, "cosa che comunque non risolve il problema", come sottolinea Jannuzzi. "Abbiamo chiesto alla Prefettura di convocare le parti sociali- prosegue- e aprire un tavolo con il Comune, Aler e Mm, affinche' si formalizzi un accordo su come regolarizzarli questi sfratti". Il viceprefetto trasmettera' ora a Roma la posizione dei sindacati, reiterandola al Prefetto: "Ci aspettiamo- conclude- che le nostre istanze siano accolte. Oggi in prefettura sembravano piuttosto interessati a quello che avevamo da dire"