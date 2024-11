Milano: lite furiosa in centro, giovane di 19 anni amputato

Una lite esplosa in pieno centro a Milano ha avuto un epilogo drammatico, lasciando un ragazzo di 19 anni gravemente ferito. Intorno alle 23 di domenica 10 novembre, in corso Buenos Aires all’altezza del civico 36, due uomini sono venuti alle mani per motivi ancora ignoti, e a farne le spese è stato il giovane, che ha riportato una lesione alla mano così grave da richiedere l’amputazione di una falange. Il giovane è stato immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli per ricevere le cure necessarie.

Polizia al lavoro per ricostruire l'accaduto

Oltre al 19enne, anche un uomo di 50 anni è rimasto coinvolto nello scontro, ma è stato portato alla clinica Città Studi in codice verde, con ferite meno serie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti di polizia, che ora stanno indagando per chiarire la dinamica dell’episodio e comprendere cosa abbia scatenato una lite così violenta.