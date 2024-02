Milano: M4, corse prolungate e avvio test per apertura

A partire dal prossimo lunedi', 19 febbraio, la linea blu della metropolitana che collega il centro di Milano con l'aeroporto cittadino di Linate prolunghera' l'orario di apertura fino a mezzanotte e mezza, allineandosi cosi' agli orari di esercizio delle altre linee di metro. Orari che finora M4 ha osservato solo nel weekend, mentre da lunedi' a giovedi' chiude alle 21. "Entriamo in una nuova fase. Abbiamo concluso una serie di lavorazioni e da lunedi' prossimo parte il servizio prolungato fino a mezzanotte e mezza anche in settimana in linea con le altre metropolitane", ha annunciato Amerigo Del Buono, Direttore Operations di Atm e Ad di M4, durante un punto stampa nella provvisoria (poi in Monterosa e San Cristoforo) sala operativa di Linate.

Intervalli di chiusura di M4 tra marzo e luglio

Occasione per anticipare anche un'altra novita' che riguarda alcuni intervalli di chiusura di M4 tra marzo e luglio. "Partiamo con le attivita' necessarie per fare girare 47 treni su tutte le 21 stazioni per tutta la lunghezza della linea", ha spiegato, precisando che per questo motivo "abbiamo la necessita' di testare il funzionamento di tutta la linea con tutti e 47 i treni della flotta. Questa fase parte nel mese di marzo e necessita la chiusura della linea. Partiamo con alcune giornate di chiusura oggi a calendario a marzo, l'8, il 9 e il 10, ad aprile nella settimana dal 4 a 10 e ulteriori giornate a maggio, giugno e luglio da definire in base all'esito dei test. Questo ci permette di lavorare in anticipo in previsione dell'apertura dell'intera linea il prossimo autunno", come dichiarato anche dal sindaco Giuseppe Sala, che in passato parlato di un ipotetico 30 settembre, "e di fare in estate i test di pre-esercizio" indispensabili per l'avvio della metropolitana da Linate fino al capolinea (e deposito) di San Cristoforo. Test che partiranno al termine del commissioning, in luglio. Queste operazioni senza passeggeri, che dureranno in tutto 30 giorni spalmati su varie finestre di tempo per minimizzare l'impatto sulla circolazione - che comunque sara' garantita da bus sostitutivi frequenti quanto le metro - non possono essere fatte di notte sia per motivi di sicurezza sia perche', come ha spiegato Fabrizio Gelsomino, Direttore Operations Metropolitana, "ci sono dei tempi tecnici di aggiornamento dei software" di treni e stazioni "che richiedono piu' delle 5 ore di chiusura della metro" gia' previste di norma in fascia notturna.

M4, dall'apertura più di 7 milioni di passeggeri

M4, ha concluso Gelsomino, "e' una linea di cui siamo contenti perche' molto utilizzata: dall'apertura abbiamo avuto piu' di 7 milioni di passeggeri, ora ci assestiamo a 40 mila passaggi al giorno. Le stazioni piu' utilizzate sono quelle di San Babila, con 18 mila passaggi, Argonne e Linate". Quando sara' completata "sara' un importantissimo collegamento da est a ovest per citta'". Oggi sono attive 8 stazioni con 13 treni, si arrivera' alla fine a 21 stazioni con 47 treni. "Siamo nei tempi rispetto alla pianificazione prevista", ha assicurato quindi Del Buono. L'obiettivo per l'apertura resta, appunto, l'autunno, anche per la rimozione dei cantieri di superficie.