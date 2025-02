Milano, maestro arrestato in flagranza per violenza sessuale su minori a scuola

Un insegnante di 45 anni è stato arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale su minori in una scuola elementare della periferia ovest di Milano. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l’intervento è avvenuto lunedì alle 14, quando gli agenti della polizia locale, grazie a microspie e telecamere nascoste installate in aula, hanno documentato i fatti in tempo reale e sono intervenuti immediatamente. Il maestro è stato accompagnato fuori dalla classe per evitare allarmismi tra gli studenti ed è stato trasferito in carcere a San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini, condotte dal Nucleo tutela donne e minori della polizia locale, ora si concentrano sulle testimonianze delle alunne coinvolte, di circa 10 anni, attraverso audizioni protette per accertare l’estensione degli abusi. Non si esclude che anche studenti maschi possano essere stati vittime di attenzioni indesiderate.

La segnalazione dei genitori e l'arresto dell'uomo

L’operazione è scattata dopo una segnalazione di alcuni genitori, insospettiti dai racconti delle figlie su atteggiamenti anomali dell’insegnante. La direzione scolastica ha allertato le autorità, che hanno predisposto un monitoraggio discreto con dispositivi di sorveglianza. Dopo l’arresto, gli investigatori hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, sequestrando computer e altri dispositivi elettronici per verificare la presenza di ulteriori elementi rilevanti per l’inchiesta.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO