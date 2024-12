Milano, mamma e figlia rapinate in auto: i ladri sono fuggiti con un bottino di 50mila euro

Una donna di 51 anni e sua figlia di 19 sono state rapinate lunedì sera a Milano da tre uomini, che sono riusciti a fuggire con un bottino di oltre 50mila euro. Stando alle prime ricostruzioni, tutto è avvenuto intorno alle 18.30 in via Ramazzini, a Porta Venezia. Le due, entrambe russe ma residenti a Milano, erano a bordo della loro Maserati Levante in attesa di due amici della giovane, quando improvvisamente alla loro automobile si è avvicinata una Range Rover da cui sono scesi due uomini con un passamontagna e un fisico imponente che si sono subito scagliati contro le due vittime. La donna è stata colpita con un pugno al volto, mentre alla figlia è stato rubato uno zaino Dior con all'interno degli orecchini Cartier, un Rolex, due carte di credito, un iPad e delle cuffie. I rapinatori sono poi fuggiti, facendo sparire le loro tracce. La mamma è stata trasportata al pronto soccorso Fatebenefratelli in codice verde. Gli agenti della polizia hanno raccolto le testimonianze dei presenti per cercare di identificare gli uomini.

