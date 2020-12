Milano, Marcora lascia la maggioranza e passa al Gruppo misto

Confermati i rumors riportati in anteprima da Affaritaliani.it Milano: Enrico Marcora passa al Gruppo Misto tra i banchi del consiglio comunale di Milano, lasciando così le fila di Alleanza Civica per Milano (ex lista del sindaco Beppe Sala). Queste le sue parole: “Molti sono i consiglieri che passano dalla minoranza alla maggioranza cercando posizioni di maggior visibilità, io dalla maggioranza passo all’opposizione!” Afferma il Consigliere che prosegue dicendo “Troppe cose mi dissociano dall’attività di questa amministrazione. Continuerò a fare la mia attività di consigliere con la stessa determinazione e serietà di sempre, con la libertà di poter segnalare maggiormente le cose che non funzionano e di poter dare sempre il mio contributo affinché la città possa affrontare questo terribile momento di crisi sanitaria del corona virus e soprattutto la grande tragedia economica ed occupazionale che si sta abbattendo su Milano e sull’intera Italia.”