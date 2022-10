Milano, metro blu M4: c’è la data. Apertura il 26 novembre

Dopo l'ok del Ministero dei Trasporti, arriva finalmente la data di apertura del primo tratto della nuova metro M4 di Milano. La linea blu - secondo quanto comunicato sui social dal sindaco, Giuseppe Sala - esordirà il 26 novembre. Sala ha annunciato anche l'apertura delle aree esterne e ha comunicato che, entro giugno 2023, completerà il suo percorso fino a San Babila.

Metro blu Milano M4, ecco le fermate iniziali

Le fermate che saranno inizialmente attivate sono: Linate, Forlanini quartiere, Forlanini Fs, Argonne, Susa e Dateo. Prima tappa. Poi, in primavera, entreranno in funzione anche le stazioni di Tricolore e San Babila, col collegamento centro città-aeroporto in 14 minuti. Nel 2024, infine, il completamento della tratta ovest tra San Babila-San Cristoforo.

M4, i dettagli dell'apertura

Il sindaco è poi tornato sull'apertura del primo tratto della M4 anche a margine della presentazione della mostra delle tre pietà di Michelangelo a Palazzo Reale e ha spiegato:"Potremmo aprire gli spazi di superficie prima, però c’è l’erba che ancora deve attecchire" quindi "daremo tempo all’erba di crescere, faremo tutto direttamente il 26 novembre, sabato mattina". "È a posto da tempo ma abbiamo scelto il 26 perché il 18 scadono i 45 giorni che devono passare dall'avviso alla comunicazione dell'ok da parte del Ministero" ha continuato Sala. Durante la conferenza stampa il sindaco ha inoltre ricordato che entro giugno 2023 aprirà anche la tratta che arriva fino a San Babila