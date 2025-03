Tragedia a Milano: motociclista muore nello scontro con un bus

Uno scontro violentissimo all’incrocio, l’impatto con il bus e la corsa disperata in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare: il motociclista di 34 anni coinvolto nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 marzo in via Padova, a Milano, è morto poco dopo il ricovero al Niguarda. La vittima si chiama Andrea di Giacomo.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 14:30, nei pressi dello svincolo con la A51 Tangenziale Est. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica della tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto all’altezza di un incrocio regolato da semaforo. Il bus, che viaggiava in direzione periferia, avrebbe svoltato a sinistra all’incrocio che porta a Cascina Gobba, entrando in collisione con la moto del 34enne, che sopraggiungeva in direzione del centro. Tra le possibili cause, una mancata precedenza, ma gli inquirenti stanno ancora verificando i dettagli.

I soccorsi e il decesso in ospedale

L’impatto è stato devastante. Il motociclista è stato scaraventato sull’asfalto e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il giovane, privo di sensi, è stato trasportato in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda, dove i medici hanno tentato di rianimarlo. Ogni sforzo, però, si è rivelato vano: il 34enne è morto poco dopo il ricovero.

Autista sotto indagine per omicidio stradale

Il conducente del bus si è fermato immediatamente per prestare soccorso e ha allertato le autorità. Sottoposto ai test di alcol e droga, è risultato negativo a entrambi gli esami. Nonostante ciò, come da prassi in casi del genere, l’uomo è stato indagato per omicidio stradale, mentre la polizia locale prosegue le indagini per chiarire eventuali responsabilità.

