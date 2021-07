Milano, mutuo batte affitto: ecco le tipologie richieste

Mutuo batte affitto. Il basso livello dei tassi di interesse unito alla garanzia Statale prevista dal decreto-legge Sostegni bis (n. 73/2021, art. 64) in vigore dal 24 giugno farà da volano al mercato dei finanziamenti ipotecari per i giovani di età inferiore ai 36 anni.

Secondo l’analisi di Telemutuo, infatti, la rata mensile di un mutuo acceso per coprire dall’80% al 95% del finanziamento per l’acquisto di una abitazione a Milano, Roma o Napoli presenta oggi un valore inferiore rispetto al corrispettivo costo medio di locazione dello stesso immobile.

La simulazione realizzata dall’Ufficio Studi di Telemutuo S.p.A., società di FcGroup, ha preso in considerazione i finanziamenti di durata compresa tra i 25 e i 30 anni che rappresentano quasi il 70% dei mutui richiesti dai giovani al di sotto dei 36 anni. In questa fascia, nelle città di Milano, Roma e Napoli, il costo della rata di un mutuo presenta un valore inferiore anche del 35% rispetto al canone di locazione dello stesso immobile.



«Mai come oggi risulta conveniente per un giovane acquistare casa piuttosto che andare in affitto», ha spiegato Angelo Spiezia, Amministratore delegato di Telemutuo. «Non solo, infatti, i tassi di interesse si attestano su livelli vicini ai minimi storici ma la garanzia dello Stato prevista dalla normativa che entrerà in vigore il 24 giugno permette di accendere un mutuo, a certe condizioni, anche a soggetti con contratti di lavoro non del tutto stabilizzati. Questa concomitanza di fattori rende sempre meno conveniente affittare una abitazione con un’ottica di lunga durata. L’acquisto, rispetto all’affitto, permette infatti di capitalizzare le rate creando un effetto portafoglio che consente ai giovani di andare a costruirsi un patrimonio immobiliare a un costo addirittura inferiore a quello che avrebbero per prendere in locazione la stessa abitazione che oggi possono acquistare».

MILANO

A Milano la tipologia di immobile più richiesta dalla fascia di acquirenti al di sotto dei 36 anni è rappresentata dal bilocale-trilocale. Considerando un costo di acquisto medio di € 300.000 e un valore medio di locazione pari a 1.150€/mese per la stessa abitazione, ne deriva che:

Mutuo a copertura del 95% del prezzo di acquisto e durata di 25 anni

Valore finanziato: € 285.000

Anticipo: € 15.000

Ai tassi attuali e considerando le migliori offerte commerciali proposte dalle banche, questo mutuo avrà una rata di € 1.147 €/mese in linea con il costo del canone di locazione.

Mutuo a copertura del 95% del prezzo di acquisto e durata di 30 anni

Valore finanziato: € 285.000

Anticipo: € 15.000

In 30 anni la rata scende a 1.004,24€/mese con un risparmio mensile di circa 150 euro sul costo dell’affitto.

La convenienza del mutuo è ancora più evidente nel caso di un finanziamento a copertura dell’80% del prezzo di acquisto.

Mutuo a copertura dell’80% del prezzo di acquisto

Valore finanziato: € 240.000

Anticipo: € 60.000

Rata mutuo a 25 anni: rata 932 €/mese

Rata mutuo a 30 anni: rata 815 €/mese

Entrambe le opzioni presentano un risparmio considerevole rispetto al canone di affitto compreso tra -18% e -29%.