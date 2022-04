Milano: nel quartiere Adriano spunta una bomba della seconda guerra mondiale

Una bomba risalente alla seconda guerra mondiale è emersa durante operazioni di scavo in un cantiere edile di via Vittorio Gassman a Milano. L'ordigno è stato scoperto nel quartiere Adriano. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sul posto per mettere in sicurezza la zona e presidiare l'area in attesa dell'arrivo degli artificieri dell'Esercito che valuteranno l'entità dell'ordigno per poi procedere con le operazioni di bonifica.

