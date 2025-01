Milano non conta più niente perché ha scelto di rimanere colpevolmente muta

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Ma dove siete finiti tutti quanti? Dove? Vi siete trasferiti tutti a Roma, nuova mecca d'Italia? Dove siete finiti voi che sognavate uno sviluppo diverso per Milano, che avete sostenuto che si poteva costruire qualcosa di diverso e mostrare al mondo che una metropoli europea c'era, ed era un vanto? Dove è finito il Partito Democratico che sosteneva la bontà di Stefano Boeri al punto di candidarlo alle primarie e perdere contro Giuliano Pisapia, ottimo sindaco al di là delle celebrazioni di prammatica? Dove è finita la sinistra milanese, quella del lavoro prima dei diritti che non costano nulla (più facile parlare di gender che fare scelte impopolari)? Dove è finita la destra milanese, che l'ultima volta che ha candidato qualcuno di decente alle elezioni è stato Stefano Parisi? Dove siete finiti voi intellettuali, che quando le procure chiedono l'arresto - cazzo, l'arresto! - per uno di voi, per uno degli orgogli d'Italia e di Milano, state zitti e neppure sollevate il sopracciglio, non vi indignate sui giornali, non leggete e commentate nel merito?

Perchè la richiesta di arrestare Boeri indigna

Io sì, mi indigno: perché chiedere l'arresto perché uno non ha dichiarato una presunta incompatibilità anni dopo i fatti è roba da matti. Dove siete finiti, giornalisti di destra garantisti con tutti? E voi, renziani e calendiani? Dove siete? Vale per voi soli la presunzione di innocenza che fa urlare allo scandalo? Perché sembriamo dei matti che gridano nel deserto? Intendiamoci: la magistratura fa la sua parte, e gioca le sue carte con la durezza che sceglie. Il giudice sceglierà la sua strada, emetterà la sua sentenza. Ma noi possiamo commentare quello che stanno facendo. Possiamo e dobbiamo. Non ci è vietato, non è vietato dalla legge commentare quello che l'accusa e la difesa fanno in un procedimento penale.

La guerra tra bande dentro la sinistra milanese

E poi, politicamente qualcuno che dica qualcosa lo troviamo? Troviamo qualcuno che riesca a dire la verità, ovvero che a Milano è in atto una guerra per bande nella sinistra, con la sinistra radicale contro la sinistra di governo cittadino. E che come in tutte le guerre sta lasciando morti feriti e macerie e un futuro grigio come queste giornate di gennaio? E che il Pd invece di prendere una posizione subito, con coraggio, a costo di rischiare qualcosa (perché lo so e lo sappiamo, c'è sempre un prezzo da pagare), è incredibilmente afono? E dire che bastava un comunicato di cui agevolo una traccia: abbiamo fiducia nella giustizia ma per noi Boeri è stato ed è un grandissimo valore per la città e speriamo finisca tutto bene. Non era difficile. E allora perché questo silenzio?

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO