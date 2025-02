Milano, non si ferma allo stop della Polizia e perde il controllo della moto: fermato

Un 29enne con precedenti è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento in scooter. Nel pomeriggio di ieri, una Volante lo ha notato mentre usciva contromano da una strada laterale di via Imbonati. Alla vista degli agenti, l’uomo è fuggito ignorando il semaforo rosso e continuando la corsa contromano. La fuga si è conclusa in via Butti, dove ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato su un marciapiede. Perquisito, è stato trovato in possesso di 18 grammi di cocaina e 225 euro in banconote di piccolo taglio. Non ha riportato ferite né ha avuto bisogno di cure mediche. Un episodio che non può non rievocare quanto accaduto in via Ripamonti con un inseguimento dei carabinieri conclusosi con la morte di uno dei due fuggitivi, Ramy Elgaml.

