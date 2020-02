"Milano non si ferma", la campagna social del Pd a favore dei commercianti

"Milano Metropolitana non si ferma" è il titolo della campagna social lanciata dalla Federazione milanese del PD, a sostegno delle attività commerciali maggiormente colpite a livello economico in questo momento particolare per la nostra città, la Lombardia e l'Italia tutta. Si parla di perdite che toccano percentuali attorno al 40% per la ristorazione, in media, tra città e provincia. Un gesto semplice ma estremamente importante per incentivare le cittadine e i cittadini a non lasciare soli i nostri ristoratori e baristi, i lavoratori del comparto culturale e turistico, che stanno pagando il conto più salato di questa crisi. Quello che chiediamo alle persone è di fare un'azione concreta a sostegno delle attività commerciali locali (come bere un caffè al bar o fare un aperitivo con gli amici), scattare una foto e condividerla sui social con l'hashtag, il nome della propria città e "non si ferma".

"L'appello che rivolgiamo rivolgiamo a cittadine e a cittadini è di non fermare le nostre città - commenta la segretaria metropolitana Silvia Roggiani -. Andiamo avanti con il buon senso e senza allarmismi, affidandoci alle indicazioni che arrivano dalle istituzioni. Milano già in passato ha dimostrato la sua forza e la capacità di reagire con positività e coraggio ai momenti più difficili, e siamo certi che anche in questa occasione saprà farlo" - conclude la segretaria.