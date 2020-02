'Milano non si ferma', lo spot di Beppe Sala sulla città che reagisce al coronavirus

(Agenzia Vista) Milano, 27 febbraio 2020 Coronavirus, 'Milano non si ferma' lo spot di Beppe Sala sulla città che reagisce "Milioni di abitanti. Ogni giorno facciamo miracoli, ogni giorno abbiamo ritmi impensabili, ogni giorno portiamo a casa risultati importanti. Ogni giorno non abbiamo paura, Milano non si ferma". Queste le parole che si leggono sullo spot del sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha lanciato l'hashtag #MilanoNonSiFerma, sulla città che reagisce al coronavirus. Fonte: Facebook/Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev