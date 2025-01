Milano, nuova sede per il Leoncavallo: il capannone di Porto di Mare

Il Comune di Milano sembra aver individuato la futura sede del Leoncavallo: un capannone industriale dismesso tra Porto di Mare e Chiaravalle, nell’estrema periferia sud della città. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l’immobile, precedentemente utilizzato come magazzino, si troverebbe in via San Dionigi.

La riunione decisiva a Palazzo Diotti

Lunedì pomeriggio, presso Palazzo Diotti, il prefetto Claudio Sgaraglia ha presieduto una riunione cruciale per accelerare la questione. Presenti l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, il direttore generale di Palazzo Marino Christian Malangone, il capo di gabinetto Filippo Barberis, rappresentanti dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il questore Bruno Megale e il comandante provinciale dei carabinieri Pierluigi Solazzo.

Al centro del dibattito, la necessità di una soluzione definitiva per il Leoncavallo, questione tornata d’attualità dopo la recente sentenza della Corte d’Appello del 9 ottobre 2024. Il verdetto ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire 3 milioni di euro ai proprietari dei capannoni di via Watteau per il mancato sgombero del centro sociale, occupato dal 1994.

Leoncavallo: la strada del trasferimento e l’ostacolo amianto

La proposta di trasferire il Leoncavallo nel capannone di Porto di Mare è attualmente la via più percorribile, dopo l’abbandono dell’ipotesi di permuta immobiliare, già bocciata in epoca Pisapia. Il Comune prevede di lanciare una manifestazione di pubblico interesse per concedere lo spazio tramite un canone mensile, evitando così il passaggio in Consiglio comunale e accorciando i tempi.

Un sopralluogo preliminare è già stato effettuato, ma rimane un nodo da sciogliere: la presenza di amianto nella copertura dell’edificio. Sebbene non vi siano rischi immediati di dispersione delle fibre tossiche, sarà necessario un intervento di bonifica, probabilmente con una compartecipazione economica del Leoncavallo.

La scadenza e lo spettro dello sgombero

Durante l’incontro, è emersa una scadenza chiara: trovare una soluzione entro l’estate 2025. In mancanza di un accordo, l’unica alternativa resterebbe lo sgombero forzato di via Watteau, un’ipotesi che le autorità vogliono evitare per scongiurare problemi di ordine pubblico, considerando la relativa tranquillità degli ultimi anni.

