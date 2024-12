Milano, nuove regole per gli eventi nei giardini storici: potranno durare massimo 8 giorni

Il Comune di Milano ha adottato nuove linee di indirizzo per la gestione degli eventi nei principali giardini storici della città: i Giardini Pubblici Indro Montanelli, il Giardino Villa Belgiojoso Bonaparte e il Parco Sempione. Questi tre parchi, che coprono una superficie complessiva di 582mila metri quadrati, rappresentano un patrimonio di inestimabile valore storico, monumentale e paesaggistico, oltre a essere importanti polmoni verdi per la città.

Con l’aumento del numero di eventi ospitati in questi luoghi e la crescente fragilità del loro ecosistema, aggravata dai cambiamenti climatici, l’amministrazione comunale ha deciso di introdurre regole più rigorose per la salvaguardia del verde, degli alberi, della biodiversità e delle opere d’arte presenti nei parchi. Tra le novità principali, la durata massima di ogni manifestazione sarà limitata a otto giorni.

Le nuove misure per proteggere i parchi storici di Milano

Le linee guida stabiliscono specifiche modalità di accesso e utilizzo per ciascun parco, con l’obiettivo di ridurre al minimo i danni a prati, pavimentazioni, cordoli, alberi e manufatti artistici. Tra i punti principali: definizione degli accessi per i mezzi operativi, con limiti su tipologie e orari di utilizzo, individuazione di percorsi interni e aree dedicate a stoccaggi e depositi temporanei, limitazioni su fonti luminose e sonore per ridurre l’impatto ambientale.

Inoltre, gli eventi dovranno rispettare criteri di sostenibilità: saranno obbligatori il recupero del cibo non consumato e l’adozione di un approccio "plastic free". Saranno vietate installazioni luminose ad alto impatto, in linea con gli obiettivi di tutela ambientale.

Grandi: "I nostri parchi necessitano di cura e attenzione"

"Lavoriamo per tutelare meglio i nostri parchi storici e monumentali", ha dichiarato l’assessora all’Ambiente e Verde, Elena Grandi. "Questi luoghi, arricchiti da alberi secolari, sono particolarmente fragili e necessitano di cura e attenzione."

Le nuove regole rappresentano un ulteriore passo verso la sostenibilità e la protezione del patrimonio verde di Milano, garantendo un equilibrio tra l’uso pubblico e la conservazione di questi preziosi spazi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO