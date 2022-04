Milano: occupato anche l'istituto Moreschi

Milano: occupato anche l'istituto Moreschi. Non succedeva da venti anni. Come annota Ansa, si tratta del 25esimo istituto superiore del capoluogo lombardo i cui studenti dichiarano la mobilitazione. "Le rivendicazioni - spiegano sulla pagina instagram del coordinamento dei collettivi studenteschi - sono chiare: fermare il conflitto e disarmare gli eserciti!". "La mobilitazione studentesca permanente va avanti e non si ferma!" proseguono chiedendo di "destinare immediatamente i soldi del riarmo alla scuola!"

