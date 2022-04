Putin "ha un sosia contro i colpi di stato ma potrebbe morire di infarto"

Secondo il Daily Star il leader russo arruola una controfigura per le riunioni del Cremlino e come "esca" durante le escursioni

Secondo il Daily Star, un sosia di Putin vive nel complesso presidenziale di Mosca – noto anche come “Palazzo di Putin” – ed è stato addestrato a “camminare come il leader russo”.

Una fonte vicina al Cremlino ha detto allo Star: "Sappiamo che Putin è paranoico riguardo alla sua sicurezza e questa mossa mostra solo quanto seriamente la sua squadra stia prendendo la minaccia contro la sua vita. Non sarei affatto sorpreso se nei prossimi mesi dovessimo sentire la notizia della morte di Putin e il motivo addotto sarà un infarto o una malattia a lungo termine". “Dubito che ammetteranno che è stato un colpo di stato interno”, ha aggiunto la fonte.

Questa non è la prima volta che una teoria del sosia di Putin diventa popolare online. In un'intervista con i media russi nel 2020, un giornalista ha chiesto al presidente: "Sei reale?". Gli sono stati anche mostrati vari risultati di ricerca su Internet per la teoria del complotto. Putin ha confermato che gli era stato offerto un sosia per la "protezione personale" durante il conflitto in Cecenia, ma ha rifiutato l'offerta.