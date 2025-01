Milano, occupazioni abusive calate del 70% con MM

Dal primo dicembre 2014, data di avvio della gestione da parte di MM Spa del patrimonio immobiliare del Comune di Milano, le occupazioni abusive sono calate del 70%, passando in dieci anni da 1.740 alloggi occupati a 489 di fine 2024. Il numero è stato reso nel corso della commissione Casa di Palazzo Marino, riunita per la presentazione del Piano Annuale offerta abitativa per il 2025 e alla quale ha partecipato l'assessore Guido Bardelli. Al netto di quelle risolte nell’anno solare, nel 2024 c'è stata una solo nuova occupazione, le iniziative di liberazione degli alloggi sono state 56 di cui 53 riuscite, 46 gli interventi di MM Spa per sventare le tentate nuove occupazioni, 110 quelli per le flagranze, i recuperi, le mediazioni e gli abbandoni e 46 sono stati gli interventi le false occupazioni. Il patrimonio totale delle case popolari nel territorio del Comune è di 63.456, delle quali 27.887 di proprietà di Palazzo Marino e 35.569 di Aler.

Piano annuale 2025: 2100 unità abitative assegnabili

Il Piano annuale 2025, spiega Mia News, prevede 2.100 unità abitative assegnabili: 1.870 destinate a servizi abitativi pubblici (Sap) e 230 a servizi abitativi transitori (Sat). Il Comune metterà a disposizione 720 alloggi Sap e 180 Sat; Aler 1.150 Sap e 50 Sat. Per quanto riguarda gli alloggi sfitti da recuperare il numero si attesta oltre i 2400: "E' la nostra ferita e su questo dobbiamo lavorare", ha spiegato l'assessore Bardelli.

