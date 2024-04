Milano: oltre 3,5 mld per Santa Giulia,3.500 case e parco urbano

Investimenti totali per oltre 3,5 miliardi di euro, 3.500 abitazioni, un nuovo polo per il tempo libero, lo sport e l'intrattenimento. E' l'intervento previsto per il quartiere di Santa Giulia, nel quadrante sud-est di Milano, in vista delle Olimpiadi 2026. "Complessivamente sul progetto di Milano Santa Giulia abbiamo stimato investimenti per oltre 3,5 miliardi di euro - ha spiegato l'executive project director di Lendlease Fabrizio Zichichi - Di questi 2,7 miliardi sono in capo a Lendlease, poi ci sono altri investitori che arricchiranno il palcoscenico di tutto il quadrante Sud-Est di Milano". "Milano Santa Giulia - ha proseguito a margine della presentazione del masterplan che si e' tenuta stamattina alla presenza del sindaco Giuseppe Sala - e' uno dei progetti di rigenerazione urbana piu' grande d'Italia, con un'estensione complessiva di 1,1 milioni di mq alla porta sud di Milano e che portera' allo sviluppo di circa 3.500 nuove unita' abitative. Lendlease riuscira' a seguire tutto il segmento dell'offerta e dell'unita' abitativa, e quindi sia di case da immettere nel mercato libero sia nel residenziale in affitto".

Milano, l'Arena di Eventim avrà una capienza di 16.000 spettatori

Il nuovo progetto di masterplan redatto da MCA, Mario Cucinella Architects, ricorda la forma di una foglia e proprio alle piante, le foglie e alle loro nervature si ispira. Il cuore del progetto e' un grande parco urbano (il terzo di Milano per estensione), con attrezzature per lo sport e il tempo libero. Intorno a esso si sviluppano due importanti funzioni urbane: il campus e la nuova sede del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi - il Bosco della Musica - per 1.500 studenti con oltre 200 posti letto e l'Arena di Eventim da 16.000 spettatori che verra' utilizzata a partire dalle Olimpiadi 2026 per tutti gli eventi sportivi indoor, concerti e manifestazioni musicali internazionali.

Santa Giulia, i tempi di costruzione sono di circa 2-3 anni

A regime, Milano Santa Giulia vedra' oltre 10 milioni di visitatori l'anno, tra residenti, studenti, spettatori degli eventi in Arena, sportivi e lavoratori. "In questo momento - ha aggiunto infine Zichichi- sono in corso le bonifiche che sono di responsabilita' del gruppo Risanamento. Man mano che Risanamento completera' le porzioni di bonifica, noi acquisiremo la nuda proprieta' e andremo ad avviare gli sviluppi verticali. I primi interventi li vedrete a brevissimo, a partire dalla fine del 2024-inizio 2025". I tempi di costruzione "sono di circa 2-3 anni a seconda della tipologia costruttiva", comunque "la durata complessiva di tutto il progetto e' di 7-8 anni".