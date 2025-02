Milano, Osnato (FdI) ironizza: "Sedia per segnalare una buca, Sala la usi per farsi da parte"

"Van Gogh trasformava le sedie in arte. A Milano, invece, una sedia in mezzo alla strada è l’unico segnale rimasto per evitare una buca. La foto è di oggi, in via Bagarotti. Sala usi questa sedia per mettersi da parte e lasciare Milano a chi la ama". Sceglie la strada dell'ironia il deputato di Fratelli d'Italia Marco Osnato pubblicando su X l'eloquente immagine di una sedia di plastica messa "a protezione" di una voragine nei pressi di un attraversamento pedonale in via Bagarotti. Osnato propone anche un artistico confronto con alcune opere del pittore olandese, per mettere il dito nella piaga.

