Milano, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate da un 37enne: grave

Un poliziotto e' stato accoltellato da un uomo di 37 anni di origini marocchine alla stazione di Lambrate ed e' ricoverato in gravi condizioni. Lo comunica la Questura di Milano. Intorno alla mezzanotte scorsa, questa la ricostruzione, la Polizia Ferroviaria ha richiesto l'intervento delle volanti della Questura di Milano per la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che, mentre si trovava vicino ai binari nella stazione ferroviaria di Lambrate, stava lanciando pietre contro i treni e le persone e aveva colpito alla testa una donna, italiana di 55 anni, poi trasportata in codice verde presso l'ospedale Fatebenefratelli. Sono quindi arrivate due pattuglie e l'uomo, "in evidente stato psichico alterato e non collaborativo", e' stato colpito con il taser, "senza tuttavia che la scarica abbia avuto efficacia a causa del giubbotto che lo stesso indossava". Ne e' nata una colluttazione e il 35enne ha colpito con tre fendenti alla schiena il 35enne Vice Ispettore della Polizia di Stato con tre fendenti alla schiena. Il poliziotto e' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dove e' operato d'urgenza per frenare l'emorragia causata dalla lesione di alcuni organi. Il 37enne marocchino e' stato arrestato e tradotto presso il carcere di San Vittore.