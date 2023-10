Milano, incendio nella Rsa 'gemella' della struttura in cui morirono sei anziani

Un principio d'incendio si e' sviluppato al sesto piano della Rsa "Virgilio Ferrari" in via dei Panigarola al quartiere Corvetto. I Vigili del fuoco stanno ispezionando i locali dove intorno alle 18 si erano sprigionate le prime fiamme domate dal personale socio-sanitario. Non e' stato necessario evacuare gli ospiti della residenza sanitaria, ma per il fumo sprigionatosi in una delle corsie si e' reso, comunque, necessario l'intervento anche per cercare di stabilire le cause da dove sarebbe partito il principio d'incendio.

L'allarme di Cgil a luglio: "Casa dei Coniugi e Virgilio Ferrari, stessi problemi"

La struttura gemella "Casa per Coniugi" lo scorso 7 luglio era gia' stata teatro di un rogo in cui erano morti sei ospiti e altri 81 erano rimasti intossicati. "La casa di riposo Virgilio Ferrari, struttura 'gemella' rispetto a quella che ha preso fuoco, soffre del medesimo problema nell'impianto di rilevazione dei fumi: non funziona", era stato l'allarme lanciato già a luglio da Cgil.