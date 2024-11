Milano: produceva esplosivi artigianali in casa "per arrotondare", arrestato un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Milano con l'accusa di detenzione e porto di materiale esplosivo. Il ragazzo, dipendente di un’azienda, è stato sorpreso mentre trasportava 150 esplosivi artigianali, tra cui candelotti e 'cipolle', pronti per essere venduti probabilmente in vista delle feste natalizie. Durante l'interrogatorio, il giovane ha dichiarato di produrre gli ordigni per "arrotondare" il suo stipendio, confezionandoli artigianalmente nella sua abitazione.

L'indagine: scoperto il laboratorio domestico di esplosivi artigianali

L'indagine della Guardia di Finanza è partita dal monitoraggio di siti web illegali che pubblicizzavano fuochi d'artificio, tra cui le pericolose 'cipolle'. Le forze dell'ordine hanno così individuato il giovane, fermato mentre stava per fare una consegna di esplosivi. Durante il sopralluogo nella sua casa, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio laboratorio clandestino, con sostanze chimiche pericolose, micce e materiali utilizzati per la creazione degli ordigni. Il materiale sequestrato sarà ora analizzato per verificare la sua potenziale pericolosità.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO