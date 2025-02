Milano, regolamento di conti nel campo nomadi in via Chiesa Rossa: padre e figlio feriti

Due persone, padre e figlio, sono stati feriti nel corso di un agguato nella serata di lunedì 17 febbraio in un campo nomadi a Milano. I due, entrambi feriti, sono stati poi portati da amici e parenti al pronto soccorso. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 in prevenzione. A colpirli, nell'insediamento in via Chiesa Rossa 351, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un commando composto da alcune persone con il volto coperto.



I feriti sono Marco Deragna, di 58 anni, portato autonomamente all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) e il figlio Kevin Deragna, di 29, lasciato al San Paolo, pluripregiudicati per decine di furti. Le indagini sono in carico ai Carabinieri sul posto con il Nucleo investigativo e svariate pattuglie del Radiomobile. Si cerca di capire se a sparare sia stato un gruppo esterno o una famiglia rivale dello stesso campo. L'ipotesi del regolamento di conti è al momento la più seguita.

