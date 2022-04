Milano, riapre in via Monte Napoleone lo store Rolex

Riapre lo store di Rolex in via Monte Napoleone a Milano. La ristrutturazione durata diversi mesi è giunta a conclusione e restituisce un negozio di 300 metri quadri su tre livelli, dedicati a vendita e servizio assistenza, ai quali si aggiungono terrazza e piano interrato.

Rolex Milano, la partnership con Pisa Orologeria

La boutique monomarca nel Quadrilatero della moda è nata grazie alla partnership con Pisa Orologeria. Commenta al Sole 24 Ore l'ad Chiara Pisa: "Il restyling della boutique di via Monte Napoleone è un altro passo in avanti in un percorso iniziato nel 2008, quando il negozio venne inaugurato e fu la prima boutique Rolex in Italia. Sono stati proprio gli ottimi risultati raggiunti in 13 anni di intenso lavoro a farci decidere, nel 2021, di rinnovare il negozio, che consideriamo la cornice ideale per celebrare il carattere intramontabile e la perfezione degli orologi Rolex".

