Milano, Robertaebasta punta ancora su Brera con una nuova apertura

Da sempre sinonimo di qualità e ricercatezza Roberta Tagliavini, insieme a Mattia Martinelli, scommette ancora una volta su un luogo del cuore per la nuova apertura. Parliamo di Brera ovviamente e - come scrive Pambianconews - Robertaebasta ha scelto via Fiori Chiari 16, vicino agli altri due punti vendita, per dare vita ad un ricercato showroom (il quinto) che potesse essere all'altezza della fama raggiunta in questi anni nel campo delle arti decorative del XX secolo, in particolar modo per ciò che attiene l’Art Déco.

Robertaebasta, uno spazio espositivo che lega passato e futuro

Lo spazio espositivo, che in passato ospitavano un magazzino per il grano, racconta Mattia Martinelli a Pambianconews, si sviluppa su due livelli ed è stato totalmente riqualificato, senza però stravolgere l’originaria bellezza di questi spazi. Qua dentro verranno ospitate le opere che da sempre sono un vanto per Roberta Tagliavini e che vengono ricercate sia in Italia che dall'estero.