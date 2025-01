Milano, rubata l'auto a Madame: "Aiutatemi a trovarla, offro una cena"

Furto d'auto a Milano per Madame, nome d’arte di Francesca Calearo. La cantante ha denunciato l’accaduto sui social, lanciando un appello ai suoi follower per ritrovare la vettura: "A chi mi aiuterà offrirò una cena", ha scritto nelle sue storie su Instagram.

Il post di Madame e la Golf grigia rubata

Nel messaggio pubblicato sui social, Madame ha fornito i dettagli dell’auto rubata: "Ciao amici, mi è stata rubata la macchina a Milano. Una Golf grigia scura, targa FY188DK. Se qualcuno dovesse trovarla, mi scriva in privato. Ovviamente offro cena in cambio. Non vi lascio mani in mano, pargoli", ha scritto con il suo solito tono ironico. Poco dopo, in una seconda storia, la cantautrice ha voluto precisare: "Raga, niente falsi avvistamenti. È di cattivo gusto", sottolineando il rischio di segnalazioni infondate.

L’ennesimo furto ai danni di personaggi noti a Milano

Madame non è l’unico volto noto ad aver subito un furto d’auto a Milano. Negli ultimi mesi, diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport hanno denunciato episodi simili, affidandosi ai social per tentare di recuperare il maltolto.

