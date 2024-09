Milano, Sala: fondamentale far pagare Area C anche nel fine settimana

Il vero tema "che voglio spiegare ai cittadini e' che dobbiamo far pagare l'area C anche nel week-end, che e' il tema fondamentale". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della commemorazione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo nel 42 esimo anniversario del loro assassinio in piazza Diaz a Milano. Il sindaco ha poi spiegato che "e' evidente che non e' questione di fare cassa, il problema e' di cercare di mettere in ordine un bilancio che fa sempre piu' fatica, e fa fatica solo per un motivo: il trasporto pubblico. Noi stiamo continuando a investire ma lo dico non per polemica, stiamo ricevendo sempre meno fondi dal Governo. E' qualcosa su cui bisogna riflettere, perche' se si invitano le amministrazioni a continuare ad andare avanti, a migliorare il trasporto pubblico, e' chiaro che bisogna aiutarle. E' un fatto oggettivo, un qualcosa con cui con il Governo mi lamento, ma non solo con questo Governo perche' e' la storia dell'ultimo lungo periodo".

Autonomia, Sala: non si deve partire se il processo non è tutto definito

Sull'autonomia differenziata "la mia posizione e' abbastanza chiara. Io apprezzo che il mio collega Fontana dica: 'venga da me e ti spiego l'autonomia', ma io l'ho sempre studiata. Non e' una contestazione in assoluto sull'autonomia. Implementare l'autonomia vuol dire lavorarci per una decina d'anni, perche' e' un processo molto complesso", ha poi sottolineato il primo cittadini. "Io dico solo una cosa - ha aggiunto - non si deve partire se il processo non e' tutto definito. Capisco le istanze di Fontana e la loro linea politica, ma la cosa che contesto e' la sua idea di iniziare a partire sulle funzioni dove non ci sono i LEP. Una grande riforma rischia di cadere in qualcosa che e' solo immagine", ha concluso.