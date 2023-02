Milano, Sala: "La M6 è un sogno, prima mettiamo in sicurezza quello che c'è"

"C'è il sogno della M6 però incominciamo a mettere in sicurezza quel tanto che c'è da fare nei prossimi anni. Come detto siamo abbastanza in sicurezza, in parte dobbiamo realizzare metropolitane sotterranee e in parte leggere di superficie. Inoltre dovremo portare all'Istituto Europeo di Oncologia il collegamento perché si tratta di una zona importantissima". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, dopo il sopralluogo ai cantieri della M4 assieme al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in merito alla realizzazione della Linea 6 della metropolitana.

Sul tema Salvini ha spiegato che "stiamo cercando di recuperare alcuni anni e penso che al ministero delle Infrastrutture stiano lavorando egregiamente. A livello di metropolitane c'è il tema di Segrate, Monza, Limbiate e Baggio: non ci fermiamo e ovviamente bisogna darsi delle priorità. Le richieste che arrivano al mio ministero sono nell'ordine di miliardi e miliardi di investimenti e ovviamente dovremo darci delle priorità, penso però che quello che stiamo investendo e progettando in Lombardia non abbia precedenti".