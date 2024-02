Milano: Sala, non abbiamo favorito speculazioni edilizie

"La mia amministrazione non puo' essere accusata di avere favorito speculazioni, non puo' essere accusata di avere favorito un eccessivo consumo di suolo, perche' sta nei fatti e soprattutto sono otto anni che io sono sindaco e non c'e' stato nessuno dei miei che sia stato beccato con le mani nella marmellata. Stiamo parlando di come si interpreta il bene della citta', non di interesse privato in atti pubblici, che sarebbe veramente grave". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni per il Giorno del ricordo delle foibe, a proposito delle inchieste delle Procura di Milano per presunti abusi edilizi che coinvolgono anche funzionari comunali.

Milano, Sala: io ad oggi una soluzione non la vedo

A chi gli chiede se l'amministrazione abbia in mente soluzioni o sia nell'aria un incontro col vicepremier Matteo Salvini, che ha la delega all'edilizia, Sala risponde: "No. Al di la' del rapporto col ministro Salvini e del suo ruolo, e' chiaro che in queste fasi bisogna riferirsi soltanto a chi ha avviato il procedimento, cioe' alla Procura. Io ad oggi una soluzione non la vedo, perche' e' chiaro che siamo sulla interpretazione di una politica che noi attuiamo da tanto tempo. E sulla quale crediamo di essere in buona fede e nella legittimita'. Quindi non posso che rispettare l'opinione della procura, pero' non vedo un rimedio che possa nascere dalla nostra volonta'". A questo proposito "la nostra volonta' e' di proseguire in questo modo, se la procura, attraverso degli atti, segnala che non siamo nella legittimita' allora a quel punto ci adegueremo. Io ad oggi non vedo soluzioni ma sono preoccupato per il clima di incertezza tra gli operatori".