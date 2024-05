Milano, Sala striglia Rovazzi: "Comportamento arrogante"

Quello di Fabio Rovazzi è stato "un comportamento arrogante". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il caso del cantante che per promuovere il suo nuovo disco ha finto il furto del suo telefonino. "Ora, al di là di Rovazzi io credo che dobbiamo veramente fare una riflessione su che tipo di società vogliamo - ha aggiunto a margine del conferimento del premio Campione dei City Angels -. Se noi vogliamo una società in cui, chi ha un minimo di visibilità, può permettersi di non rispettare le regole e gli altri poveri diavoli devono farlo, questa non è la società che voglio io, quella in cui voglio vivere". "Non vanno sottovalutate queste cose, perché vedo che c'è un degrado nel comportamento del senso civico che ovviamente è un rischio per la nostra comunità - ha concluso -. Quale è l'esempio che diamo ai nostri figli? Fai il furbo, mettiti in evidenza e sarai premiato con fama e soldi? È un esempio tristissimo"

Sala ne ha anche con i giornalisti: "Perchè non avete verificato?"

L'assessore Pierfrancesco Maran ha addirittura ventilato l'ipotesi di una denuncia nei confronti di Rovazzi. Sala: "Non lo so, non ci ho pensato. Prima di tutto mi interessa stigmatizzare e cercare di dire a tutti i cittadini che così non si fa. Mi auguro che al di là del primo momento Rovazzi ci ripensi, perché difendersi e vantarsi, quasi fare il figo è veramente una cosa che non funziona". "Mi rivolgo anche a voi della stampa, qualcuno del vostro mondo ha chiamato Rovazzi per capire se era uno scherzo, se era vero? Anche chi fa giornalismo deve approfondire le cose, non è che deve riportare solo le notizie che vede nelle agenzie - ha concluso -. Siamo tutti nella stessa barca ma io voglio essere tra quelli che remano".