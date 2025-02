Milano, sciopero dei mezzi di San Valentino: il 14 febbraio a rischio metro, bus e tram

San Valentino amaro per i pendolari milanesi. Venerdì 14 febbraio il trasporto pubblico sarà a rischio a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Al Cobas. L'agitazione, annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, coinvolgerà metro, bus e tram gestiti da Atm, mentre i treni Trenord circoleranno regolarmente.



Gli orari dello sciopero Atm

L'Azienda dei trasporti milanesi ha confermato le fasce orarie di garanzia. Il servizio sarà garantito solo fino alle 8.45 e poi dalle 15 alle 18. Al di fuori di questi orari, metro, bus e tram potrebbero subire interruzioni o forti rallentamenti fino al termine del servizio.

Le ragioni della protesta

Lo sciopero ha carattere locale e nasce da una serie di rivendicazioni avanzate dai lavoratori Atm. La principale riguarda il rinnovo del contratto e la richiesta di un aumento salariale netto di 150 euro per compensare gli insufficienti aumenti previsti dai contratti nazionali.

Al Cobas protesta anche contro la liberalizzazione e privatizzazione dei servizi gestiti da Atm, chiedendo la "reinternalizzazione" del trasporto pubblico locale e il blocco del progetto Milano Next, che prevede la trasformazione di Atm in un'Azienda Speciale del Comune di Milano con affidamento diretto in house.

Tra le altre richieste, la riattivazione del distanziamento tra conducenti e passeggeri con l’inibizione della porta anteriore, una maggiore sicurezza per i lavoratori esposti ad aggressioni, interventi su pulizia e sanificazione dei mezzi, e la revisione dei turni e delle ferie per il personale viaggiante.

La protesta rischia di paralizzare la città proprio in una giornata di intenso traffico, con disagi per studenti, lavoratori e cittadini.

