Milano, nuova giornata di sciopero: a rischio metro, tram e bus Atm

Ancora una giornata complicata per chi si sposta con i mezzi pubblici nel capoluogo lombardo. Oggi, venerdì 21 marzo, è in corso uno sciopero nazionale che coinvolge anche la rete Atm di Milano, con ripercussioni sulla metropolitana e sui mezzi di superficie.

La mobilitazione è stata indetta da Al Cobas, ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, SGB e CUB Trasporti e riguarda tutto il settore del trasporto pubblico locale. A rischio ci sono tutte le linee della metropolitana milanese – M1, M2, M3, M4 e M5 – così come tram e autobus gestiti da Atm.

Sciopero del trasporto pubblico: le fasce di garanzia

Come previsto dal piano di garanzia, i mezzi sono regolarmente in servizio solo fino alle 8:45 del mattino. Lo sciopero riprende dalle 8:45 alle 15:00 e poi di nuovo dalle 18:00 fino al termine del servizio. Durante queste fasce orarie, la circolazione può subire forti limitazioni o interruzioni. Al mattino, nonostante lo sciopero nazionale, tutte le linee metropolitane sono aperte. Lo comunica Atm sui profili sociale spiegando che tram, bus e filobus sono in servizio

Le motivazioni dello sciopero

La protesta – come riportato anche dal calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – si basa su richieste precise: un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario settimanale da 39 a 35 ore a parità di retribuzione e condizioni lavorative, la riduzione dei turni di guida e delle ore di lavoro giornaliere per gli autisti. I sindacati chiedono inoltre un maggiore impegno per la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, a beneficio anche degli utenti del trasporto pubblico.

Lo sciopero segue di appena due giorni un'altra agitazione che aveva interessato il trasporto ferroviario e aereo, aggravando ulteriormente la situazione della mobilità a livello nazionale. Anche oggi, dunque, sarà necessario armarsi di pazienza e verificare in tempo reale l’andamento dei servizi.

