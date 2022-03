Milano, scontro tra auto e bus: due feriti lievi e una vettura a fuoco

Scontro tra un'automobile ed un autobus di Atm nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 marzo a Milano. Dopo l'impatto, l'autobus ha sbandato ed ha colpito tre auto, di cui una ha preso fuoco. I fatti all'1.30 in via Broni, zona Vigentina. A bordo del mezzo della 95 tre passeggeri, tutti illesi, mentre il conducente è stato accompagnato a scopo precauzionale all'ospedale Fatebenefratelli. Sta bene anche la persona alla guida della vettura scontratasi con il mezzo. Ancora al vaglio le cause dell'incidente.

