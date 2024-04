Milano: sequestrati dalla Gdf oltre 133 mila articoli contraffatti

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato oltre 133 mila articoli contraffatti tra etichette, profumi, tappi e packaging, nell'ambito di una operazione di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica di Monza. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo Sesto San Giovanni e, attraverso il monitoraggio di annunci pubblicati sul web, sono stati individuati diversi utenti che, ad un prezzo più economico rispetto al reale valore di mercato, pubblicizzavano e commercializzavano profumi di marchi conosciuti, di dubbia autenticità.

Sequestrati 55 mila profumi di affermati marchi e 79 mila articoli per il confezionamento

L'attività ha avuto riflessi sul territorio di Seregno (MB), Rovellasca (CO) e Argelato (BO), dove sono stati individuati due opifici utilizzati per l'assemblaggio e lo stoccaggio della merce contraffatta e sequestrati circa 55 mila profumi che riportavano il nome di affermati marchi (Gucci, Ysl, Chanel, Dior, Guerlain, Creed, Cartier, etc...) e di 79 mila articoli tra cui tappi, etichette e packaging, utilizzati per il confezionamento dei profumi, e anch'essi riportanti marchi contraffatti.

Tre persone denunciate. Profitti illecciti di oltre mezzo milione di euro

I tre soggetti responsabili sono stati denuciati per i reati di contraffazione, vendita di prodotti falsificati e ricettazione. Nei loro confronti è stato eseguito un sequestro preventivo di oltre 13 mila euro in contanti. I prodotti sequestrati, se immessi nel mercato, avrebbero generato profitti illecciti per oltre mezzo milione di euro.