Milano, sequestrati due cani usati dai senzatetto per l'elemosina

Intervento di Oipa a Milano: sequestrati due cani usati per l'accattonaggio

L'Oipa, organizzazione internazionale protezione animali di Milano e Monza Brianza ha sequestrato due cani usati per l'accattonaggio a Milano, in viale Monza e via Paolo Sarpi. I loro detentori sono anche stati multati.

L'intervento a pochi giorni dalla morte della cagnolina Tara

L'intervento delle guardie zoologiche a pochi giorni dalla morte della cagnolina Tara, morta per le pessime condizioni in cui veniva tenuta dal suo padrone, un senza fissa dimora tossicodipendente. Diversa la situazione dei due cani salvati ora a Milano, che erano utilizzati da due senzatetto per chiedere l'elemosina nonostante i due animali avessero meno di un anno, pratica vietata dalla normativa regionale lombarda.

Leggi anche: