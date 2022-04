Milano, si fingono ubriachi per rubare portafogli e cellulari

Porta Venezia, ladri si fingono ubriachi per sfilare cellulari

Quattro nordafricani sono stati arrestati dalla Polizia per aver messo a segno due furti in zona Porta Venezia nel giro di poco tempo. La tecnica usata prevedeva il fingersi ubriachi e barcollanti per 'cadere' addosso alla vittima e sfilargli il portafoglio o il cellulare.

Attorno a mezzanotte nel dehor di un bar di via Lecco, il ladro barcolla travolgendo il tavolino occupato da due persone che cercano di aiutarlo a rialzarsi mentre l'uomo afferra un cellulare e scappa con un complice. I derubati li inseguono e li fronteggiano in via San Gregorio, nello scontro una delle vittime viene leggermente ferita con un coltello.

Nel frattempo la Polizia viene allertata e scopre che anche un altra persona era stata 'abbracciata' da un ragazzo che fingeva di essere ubriaco per poi scappare con il suo cellulare. La banda di ladri è stata identificata e rintracciata davanti a un distributore di bevande in via Stradivari.

