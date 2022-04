Milano si prepara al Corteo del 25 aprile, dopo polemiche e tensioni

Corteo del 25 aprile a Milano: il percorso

Milano si prepara al tradizionale corteo cittadino del 25 aprile che partirà da corso Venezia angolo via Palestro, alle 14.30, per concludersi in piazza Duomo con i discorsi celebrativi. Il corteo nazionale torna dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia, preceduto però da molte polemiche per le posizioni dell'Anpi nazionale sul conflitto in Ucraina. Dal palco della manifestazione oltre ai rappresentanti delle istituzioni, interverranno anche due donne ucraine, Tetyana Bandelyuk, da tempo in Italia, e Iryna Yarmolenko, profuga e consigliere comunale di Bucha.

A sfilare per le vie del centro citta' ci sara' l'Anpi, con i suoi rappresenti nazionali e locali, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, i sindacati con il segretario della Cgil Maurizio Landini, la Brigata Ebraica, che in polemica con l'Anpi aveva proposto di sfilare con le bandiere della Nato, l'Aned, i partiti politici come il Pd, a rischio contestazioni per il suo appoggio all'invio di armi, il Movimento 5 Stelle e Articolo Uno, con il suo segretario appena riconfermato Roberto Speranza.

In piazza ci saranno poi i centri sociali e le realta' antagoniste riunite nel gruppo 'Milano contro la guerra', che hanno proposto di sfilare con le bandiere della pace e le bandiere bianche. Dal palco della manifestazione oltre alle due donne ucraine, parleranno il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente di Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo, il presidente di Aned Dario Venegoni, il segretario della Cgil Maurizio Landini.

Corteo del 25 aprile a Milano: metro chiuse e modifica alle linee di superficie

Per l'occasione le metropolitane di Duomo e San Babila saranno chiuse negli orari della manifestazione e alcune linee di superficie subiranno delle modifiche. "Lunedì 25 aprile, dalle 14 circa, cambiamo il servizio di alcune nostre linee su disposizione delle autorità di Pubblica Sicurezza, per permettere le manifestazioni del Giorno della Liberazione. Fino al termine della manifestazione, i treni della M1 e della M3 saltano le stazioni di Duomo e San Babila. Le linee 1, 9, 61 e 94 potrebbero essere deviate o rallentate. Daremo informazioni in tempo reale sui percorsi provvisori sulla nostra app", comunica ATM.

Spettacoli per il 25 aprile a Milano

Ma questa non è l'unica iniziativa prevista oggi. Nate dalla collaborazione tra il Comune di Milano, la compagnia ATIR, il Teatro Carcano, tre iniziative che avranno luogo proprio il 25 aprile:

- Alle ore 10, dal Giardino Bazlen e Foà con arrivo all'Università Statale 1, si terrà il corteo ‘La Parata Resistente - quartiere Crocetta/Porta Romana, a cura di sezione ANPI – Zona 1. La parata prevede cinque stazioni di sosta in cui cittadini, cittadine, studenti, studentesse, attori e attrici della compagnia ATIR e associazioni del quartiere Crocetta interverranno con letture e canti.

- Alle ore 19, al Teatro Carcano in corso di Porta Romana 63, avrà luogo lo spettacolo ‘1943 - COME UN CAMMELLO IN UNA GRONDAIA’ tratto dalle lettere di condannati a morte della Resistenza europea. Promosso dal Comune di Milano e con la produzione ATIR con ingresso libero. Al termine dello spettacolo, una staffetta in bicicletta de L'ULTIMA RUOTA con i POQ – Partigiani in Ogni Quartiere porterà una lettera di resistenza oggi alla manifestazione all'Arco della Pace dove verrà letta sul palco della festa conclusiva del 25 aprile.

Musica per il 25 aprile a Milano

Nell’ambito dell’iniziativa “Il Conservatorio di Milano per la sua Città”, che prevede un cartellone artistico di appuntamenti collocati temporalmente in date ‘simbolo’ della storia dell’umanità e della città, lunedì 25 aprile, alle ore 11, Concerto del Coro di voci bianche del Conservatorio. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a permilano@consmilano.it

Corone commemorative: ecco dove

Continua la posa di corone commemorative per la Resistenza nella giornata del 25 aprile, alle ore 8,30 presso il Comando Centrale della Polizia locale di via Beccaria 19 (presso la lapide agli Agenti della Polizia Locale di Milano caduti vittime per la liberazione); alle ore 9 al Cimitero inglese di Trenno in via Cascina Bellaria; alle ore 9.15 al Monumento alla Guardia di Finanza in piazza Tricolore; alle ore 9.30 a Palazzo Isimbardi in corso Monforte 35; alle ore 9.45 a Palazzo Marino in piazza della Scala 2 (presso la Lapide Medaglia d’Oro); alle ore 10 alla Loggia dei Mercanti; alle ore 10.30 al Sacrario dei Caduti in Largo Caduti Milanesi per la Patria; alle ore 11 al Monumento ai Quindici Martiri di piazzale Loreto.

Leggi anche: