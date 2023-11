Milano, si vendono molte meno case. Prezzi in discesa

Nel primo semestre 2023 il mercato residenziale di Milano ha scontato una rilevante battuta d'arresto, con solo 12.490 compravendite rispetto alle 15.600 del primo semestre 2022 (-20 per cento). La frenata delle compravendite si e' in parte trasmessa sull'andamento delle quotazioni degli immobili nuovi e usati, che mostrano una crescita ancora generalizzata, ma di intensita' molto ridotta rispetto al semestre precedente. Nel secondo semestre 2023 i prezzi delle abitazioni nuove e ristrutturate scontano una battuta d'arresto (-0,6 per cento su base semestrale), a fronte di un incremento annuale del +1,7 per cento. E' quanto emerge dal 3° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2023 di Nomisma.

Milano, Nomisma: la crescita è ferma per l'Italia

I dati "non sono positivi, la crescita e' ferma per l'Italia, il Pil anche e la prima battuta del quarto trimestre dimostra un calo. Lo ha detto Maurizio Marchesini, presidente di Nomisma, durante il suo discorso. La buona notizia, secondo Marchesini, e' che "l'inflazione e' in calo, anche se i tassi rimangono decisamente molto alti e, quindi, frenano consumi e investimenti e l'export non e' sufficiente per compensare tutto questo". Pero', ha concluso il presidente di Nomisma "non mi preoccupa il futuro, puo' esserci una ripresa". Il territorio di Assolombarda "e' il principale mercato immobiliare a livello nazionale, soprattutto per investimenti immobiliare corporate", ha detto Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda. Storicamente - ha continuato - "infatti, oltre il 30 per cento si concentra su Milano, a cui si aggiungono altri territori, per esempio quello di Lodi e Pavia, particolarmente rilevanti per gli investimenti sugli asset della logistica". Ancora, "il settore immobiliare attiva una filiera di imprese piuttosto solida e molto rilevante nei nostri territori, sia in termini di prodotti sia di servizi", ha concluso.