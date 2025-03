Milano, spari in corso Garibaldi: 42enne colpito al volto e alla testa

Notte di sangue nel cuore della movida milanese. Un uomo di 42 anni, di origine asiatica, è stato gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco in corso Garibaldi, una delle vie più frequentate della città durante il fine settimana. L’aggressione è avvenuta nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo, all’altezza del civico 104, nei pressi di un locale.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita di striscio al volto e al capo da due colpi di pistola, sparati da almeno due uomini, presumibilmente suoi connazionali. Ancora da chiarire se l’aggressione sia avvenuta all’interno del locale o subito all’esterno, ma il movente resta al momento sconosciuto.

Ricoverato a Niguarda, è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso l’uomo trasportandolo in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori della Polizia di Stato, giunti immediatamente sul luogo dell’agguato, hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Le forze dell’ordine stanno acquisendo i filmati delle telecamere della zona e ascoltando i testimoni presenti al momento dell’agguato.

