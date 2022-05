Milano, Stazione Centrale: ingoia cocaina per sfuggire alla Polizia

Ha ingoiato la cocaina che aveva con sé per riuscire a farla franca con la Polizia. E' accaduto alla Stazione Centrale di Milano domenica 8 maggio. Protagonista, come riporta Leggo, un cittadino tunisino di 37 anni. Vano il suo tentativo: è stato colto sul fatto e portato in ospedale per accertamenti. Non è in pericolo di vita, addosso aveva anche 15 grammi di hashish. E' stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

