Caradonna (Commercialisti Milano): “Aumenta l’indebitamento fiscale”

Caradonna (Commercialisti Milano): bisogna rinviare le cartelle fiscali

Non usa mezzi termini Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano: la situazione è allarmante. Raggiunta da Affaritaliani.it durante il forum di Teamsystem a Cernobbio, la professionista – membro del collegio sindacale di Mediobanca – ha spiegato come l’indebitamento fiscale delle aziende stia aumentando in maniera significativa. “Urge un rinvio delle cartelle – ci dice – per poter evitare problemi alle aziende, specialmente le piccole”.

Rischio credit crunch per le pmi

Le crisi economiche che si sono susseguite – e che rischiano di non essere finite – potrebbero mettere in crisi quelle imprese che non hanno avuto la massa critica necessaria per ripartire rapidamente dopo la pandemia. E che ora vedono con maggiore ansia il protrarsi della guerra tra Russia e Ucraina e l’aumento dei prezzi, cui le banche centrali dovranno porre rimedio. “Ci preoccupa molto il possibile credit crunch” chiosa Caradonna.

