Festival dell'Economia, al via la 17esima edizione dal 2 al 5 giugno

"Professione Manager": l'intervento di Angelo Maria Perrino, Direttore di Affaritaliani.it

Si svolgerà dal 2 al 5 giugno 2022 il 17° Festival dell’Economia di Trento, un evento che ospiterà un ampio ventaglio di presenze di grande interesse, tra cui 20 importanti economisti internazionali, 8 premi Nobel, 75 relatori del mondo accademico, Ministri, manager e imprenditori. Un'occasione per fare il punto e riflettere su quello che è l'intricato scenario mondiale di oggi, dominato dall'emergenza in Ucraina e in ripresa dalla pandemia da Covid-19: il tema scelto per le quattro giornate infatti è "Dopo la pandemia: TRA ORDINE E DISORDINE".



Il vasto programma nasce con l'intento di analizzare, attraverso le menti brillanti degli esperti, com'è cambiato il mondo dopo gli sconvolgimenti degli ultimi anni. Fra i relatori figura Angelo Maria Perrino, Fondatore e Direttore di Affaritaliani.it, che all'interno del format "Professione Manager" condurrà due interviste: il 3 giugno alle ore 10 si confronterà con Paolo Scaroni, Deputy Chairman Rothschild Group, mentre il 4 giugno nel medesimo orario intervisterà Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e Direttrice RFI (Rete Ferroviaria Italiana).



Il Festival dell'Economia è stato organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento, con il sostegno del Comune di Trento e dell’Università di Trento. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Responsabile del Sole 24 Ore Fabio Tamburini ed è composto da Gabriella Berloffa, professoressa di Economia politica all’Università di Trento, dal professore Luigi Bonatti, ordinario di Politica economica all’Università di Trento e dalla storica dell’economia Adriana Castagnoli.