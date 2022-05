Covisian partecipa alla terza edizione dell’AI Week 2022

Il Gruppo Covisian sarà uno dei protagonisti dell’AI Week 2022, la settimana dell’intelligenza artificiale

Il Gruppo Covisian sarà uno dei protagonisti alla AI Week 2022 al quale parteciperà con la tavola rotonda “Inoltre non invece, la sfida verso il futuro dell'Intelligenza artificiale”, dedicata ai benefici, alle tecnologie e agli strumenti di Intelligenza artificiale nei servizi di Customer care.

Il Gruppo Covisian, multinazionale leader nel settore dei servizi di Customer Management, sarà uno dei protagonisti dell’AI Week 2022, la settimana dell’intelligenza artificiale che si svolgerà on line dal 9 al 13 maggio. La partecipazione del Gruppo conferma il DNA tech dell’azienda che ha fatto della ricerca e dello sviluppo di soluzioni digitali innovative i propri driver di crescita.

Nato nel 1996 a Torino, il Gruppo vanta team dedicati con ampie e varie competenze ed esperienze che vanno dalle più avanzate tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale, alla data analysis e alla conoscenza dei processi di business e customer experience management. I processi interni così come l’offerta, che include servizi tradizionali di BPO e soluzioni di lead generation digitali di nuova concezione, sono supportati da programmi intelligenti e orientati ai dati.

"L’intelligenza artificiale, dopo anni di investimenti, è diventata parte integrante della nostra organizzazione. È una componente fondamentale non solo dei servizi che offriamo ma anche del nostro modo di lavorare e di prendere decisioni. La nostra azienda gestisce una grande complessità, oltre ventimila persone gestiscono milioni di contatti tutti i giorni: la nostra tecnologia ci aiuta a gestire ogni singolo cliente come se fosse l’unico" ha dichiarato Gabriele Moretti, Founder & Chairman del Gruppo Covisian.

Un mix unico quello proposto da Covisian che unisce piattaforme tecnologiche, software intelligenti a competenze professionali, puntando, contemporaneamente, all’utilizzo etico della tecnologia quale supporto all’interazione umana e non come suo sostituto. Machine learning e deep learning sono abilitatori di nuovi livelli di servizio perché capaci velocemente di intercettare, elaborare e valutare tutta una serie di informazioni che servono a rendere più funzionale la gestione delle connessioni tra azienda e cliente ma non possono sostituire l’uomo. Per il Gruppo le aziende, infatti, non sono costituite solo da macchine e programmi ma soprattutto da persone che non devono subire la tecnologia ma utilizzarla a loro favore, per vivere e lavorare meglio.

E proprio da questa filosofia e dal motto coniato dal Gruppo “inoltre non invece” prende spunto il tema della business round table “Inoltre non invece, la sfida verso il futuro dell'Intelligenza artificiale”, il primo dei due momenti di confronto di cui il Gruppo sarà protagonista nel corso dell’AI Week 2022, un dibattito dedicato ai temi etici, di privacy e sicurezza che ruotano intorno all’uso dell’intelligenza artificiale nei servizi di customer care.

Alla tavola rotonda, che si terrà il 12 maggio alle 11:30, parteciperanno Gabriele Moretti, Founder & Chairman Covisian Group, Pamela Perego, Head of Operations Excellence e IT in Quixa, Paolo Ferrari, Market Italy Director, Andrea Fileccia, Group Head of Service Offering Design, Fabio Sattolo, Group CTO & Head of Sparta e Gianluca Ferranti, CEO Vivocha-Covisian Group. A moderare la tavola rotonda saranno Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore, Co-Founder Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice.

Seguirà la presentazione dello use case "Quixa ChatBOT", progetto nel quale la compagnia assicurativa, grazie alla collaborazione con Vivocha, azienda tech del gruppo Covisian, si è distinta nel panorama assicurativo per aver ottenuto il primo posto agli Italian Insurtech Summit Awards 2021 e ai Customer Management Multimedia Competence Awards 2021 per la capacità di gestione dei canali digitali tramite AI e con bot e chatbot sui processi di vendita e di rinnovo.