Fusaro: "Draghi da Biden per la poltrona della Nato, Italia colonia Usa"

Fusaro: "Confronto in vista delle elezioni con Marco Rizzo e Gianluigi Paragone"



"Il viaggio negli Stati Uniti del presidente del Consiglio? Si può pensare a una duplice motivazione, una legata all'altra. In primo luogo serve a rinsaldare il patto di subalternità dell'Italia agli Usa, come colonia servile di Washington ormai da diversi anni. L'altra spiegazione è che si tratta della buonuscita dal cosiddetto governo dei migliori, migliori guerrafondai, per fare il salto magari alla guida della Nato. D'altro canto l'euroinomane Draghi è partito dalla Goldman Sach, è passato dal panfilo Britannia, per poi arrivare a Palazzo Chigi, passando dalla Bce. Il cerchio si potrebbe ora chiudere con l'approdo alla guida della Nato". Il filosofo Diego Fusaro - da poco in libreria con "Odio la resilienza" (Rizzoli) - parla così, con Affaritaliani.it, dell'imminente viaggio del premier Mario Draghi alla Casa Bianca.

Fusaro: "Meglio il Centrosinistra del Centrodestra"

Parlando poi della situazione politica nazionale, Fusaro sottolinea che "il Centrodestra in questa fase è addirittura peggiore del Centrosinistra. Quantomeno il Centrosinistra è stato coerente con il suo progetto europeista, atlantista e draghiano, sotto il segno del capitale e del blocco oligarchico neoliberale. Il Centrodestra, invece, sembrava non riconoscersi in quei valori che al contrario ora appoggia ed è per questo che è ancora più penoso. Addirittura appoggia Draghi e si proclama atlantista! Comunque, Centrodestra e Centrosinistra sono le due ali dell'aquila neoliberale, garantiscono l'alternanza senza alternativa".

Fusaro poi parla di due partiti all'opposizione con i quali si può aprire un dialogo in vista delle elezioni politiche, il Partito Comunista di Marco Rizzo e Italexit di Gianluigi Paragone. "Ancora Italia, il movimento che rappresenta le mie idee e che ad esse si richiama, dovrà confrontarsi con queste forze di opposizione. Rizzo è una garanzia da molto tempo, è l'ultimo che difende davvero i lavoratori con un'opposizione al capitalismo, mentre Paragone sul tema dell'Unione europea porta da tempo avanti le sue tesi con coraggio e onestà. Battaglie giuste da portare avanti".

Fusaro su Putin: "Nessuno dimentichi quanto ha fatto la Russia contro il nazismo"

E infine un commento sulla parata a Mosca per il 9 maggio, giorno che ricorda la vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. "Si tratta di una manifestazione importante per la memoria storica russa e anche nostra. E' stata chiaramente caricata di ideologie con riferimento al presente ma nessuno deve dimenticarsi di quello che la Russia ha eroicamente fatto per liberare l'Europa. E' soprattutto grazie all'Unione Sovietica se l'Europa è stata liberata dal nazismo. E i nazisti oggi stanno a Kiev e sono quelli che la Nato e l'Unione europea appoggiano", conclude Fusaro.

