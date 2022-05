Milano, strattona la moglie che cade dalle scale e muore: arrestato

Un 39enne cinese, Linjie Liu, e' finito in carcere su ordine del gip di Milano Anna Calabi, per l'omicidio preterintenzionale della moglie avvenuto il 15 settembre 2021 nello stabile a Baranzate (Milano) dove la coppia abitava con i figli di 10 e 5 anni. Quella notte l'uomo aveva chiamato il 112 dicendo che la moglie di 33 anni era caduta in un incidente dal quarto piano nell'androne condominiale. Sul posto erano arrivati i soccorritori del 118 che avevano provato a rianimare la donna ma avevano poi dichiarato il decesso. Le successive indagini dei carabinieri dalla Sezione operativa della compagnia di Rho, coordinate dall'aggiunto Laura Pedio e dal pm Simona Ferraiuolo, hanno smentito la versione del marito sulla dinamica accidentale della caduta. In particolare hanno ricostruito che Liu, durante una lite, avrebbe afferrato la moglie all'altezza del collo e della clavicola, costringendola a divincolarsi per liberarsi della presa, facendole cosi' perdere l'equilibrio e quindi precipitare dal quarto piano.

