Milano, l'assessore Tancredi: "Sportello edilizia, non è chiusura ma stop ai contatti informali"

Il Comune di Milano ha deciso di sospendere le attivita' con il pubblico, limitando cosi' i contatti informali, dello Sportello unico dell'edilizia dopo le inchieste della procura di Milano per presunti abusi edilizi su grattacieli e palazzi. In una nota l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi difende il provvedimento e spiega: "Le disposizioni pubblicate rispondono alle esigenze organizzative dei nostri uffici in questo momento di particolare criticita', e vanno a tutela di tutti i dipendenti e degli stessi operatori in relazione agli ultimi provvedimenti della magistratura".





Le critiche del presidente degli architetti Federico Aldini





A criticare il provvedimento e' stato, su tutti, il presidente dell'ordine degli architetti Federico Aldini che lo ha definito "inaccettabile". "Le disposizioni sono chiare e vanno lette nella loro interezza - prosegue Tancredi -. Non vuol dire che cittadini, professionisti, operatori del settore non potranno piu' avere contatti e confronti con gli uffici, sia chiaro: occorrera' che le richieste, formali e motivate, vengano autorizzate dai dirigenti". "E' un provvedimento che ritengo opportuno - conclude - in attesa di chiarimenti sulle interpretazioni normative e sulle ultime tesi sostenute dalla Procura. Stiamo attraversando una tempesta, per affrontarla cerchiamo di attrezzarci con gli strumenti a disposizione".